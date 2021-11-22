Врач получал взятки за освобождение от армии шестерых вологодских призывников

Врач получал взятки за освобождение вологодских призывников от армии. Всего было выявлено несколько эпизодов. О незаконном получении полумиллиона рублей сообщает областная прокуратура. На днях утверждено обвинительное заключение.

Врач военной призывной медкомиссии оправится под суд. Прокуратура сообщает, что он через посредника получал сведения о призывниках, не желающих служить, и которые готовы заплатить за освобождение по медицинским показателям. На основании сведений, представленных посредником, врач готовил соответствующие медицинские документы: устанавливал желающим откупиться заведомо ложные диагнозы и категории годности к военной службе. Это обеспечивало принятие призывными комиссиями нужных решений. Призывникам предоставляли отсрочки и об освобождении от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Как сообщает прокуратуре Вологодской области, всего доказано шесть случаев получения взяток. Размер вознаграждения колебался от 85 до 110 тысяч рублей. Сумма незаконного обогащения составила более 500 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд. Редакция следит за развитием событий.