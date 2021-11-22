Еду в череповецких школах признали одной из вкуснейших в стране

Фото со страницы мэра

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил в соцсетях, что череповецкий Центр социального питания вошел в список «100 лучших товаров России». С 1 января организация будет обслуживать и детские сады. Череповчане от таких заявлений остались в шоке.

Градоначальник заявил, что учебные заведения под крылом Центра социального питания только улучшат свое меню: "Это позволит создать единое меню, централизовать закупки продуктов и сделать так, чтобы во всех школах и детсадах завтраки и обеды были одинаково вкусными".

В соцсетях родители очень удивились заявлениям о вкусном питании. Многие рассказали, что их дети не едят в школе, так как там либо дают что-то невкусное, либо холодное. Жительница Череповца заметила: "После прочтения отзывов возникает вопрос: кем признано? Опросами детей и родителей по школам? Или теми же, кто сами себя награждают, премируют и тд, то есть чиновниками? Вы кушайте пожалуйста сами так, как детей "кормите"".

Одна из матерей высказала следующее мнение: "Ребенок в школе не ест, не вкусно и вечно все холодное. Хорошо перед школой есть возможность дома покушать. Не дай бог тоже самое в детском саду будет".

Другая череповчанка рассказала об ужасах на обеде: "У меня дети вообще не едят в школе, котлеты сырые внутри, с сентября по сегодняшний день ни одну не съели… пюре сладкое, это говорит о том что картошка мороженная, макароны то ли переваренные, то ли старые. Дети не могут объяснить, а ещё был казус выдавали гнилые фрукты. 17 ШКОЛА."