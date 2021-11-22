В Череповце рабочие вылетели из люльки с высоты 10 этажа и выжили

Череповецкий городской суд вынес приговор машинисту подъемника.

33-летнего машиниста автогидроподъемника ООО «Скаймастер» судили: именно он был признан виновным в том, что двое рабочих выпали из люльки, которая находилась на 30-метровой высоте. О суде сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

ЧП произошло утром 12 мая в Череповце. Машинист - водитель спецтехники отправился с рабочими на высотные работы. Было необходимо провести антикоррозионной защиты воздуховодов на промплощадке ПАО «Северсталь», что на улице Мира.

Машинист разрешил рабочим занять место в люльке, при этом он предварительно не провел техосмотр автогидроподъемника.

Работники ООО «Ольвия» разместились в люльке автогидроподъемника. К счастью, они пристегнули к ней страховочные ремни. Во время подъема на высоте более 20 метров люлька внезапно остановилась. Но несмотря на явные неполадки машинист продолжил подъем. На высоте 32 метра выдвижные секции стрелы сложились, работники выпали из люльки. Их спасла страховка - они повисли на тросах. Однако, без травм не обошлось. У одного из специалистов зафиксированы травмы как вред средней тяжести, у другого - как тяжкий вред.

Как выяснилось, стрела была неисправна: у двух блоков первой выдвижной секции стрелы разрушились подшипники, а в пятой секции отсутствовала важная деталь.

Машинист на суде свою вину признал и в содеянном раскаялся. Согласно правил, при неисправности во время подъема он должен был полностью опустить стрелу. Но вместо этого он лишь немного опустил стрелу и продолжил подъем.

Как оказалось, одному из потерпевших машинист уже выплатил 250 тысяч рублей, второму – 600 тысяч рублей.

Суд изменил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести. В ходе судебного разбирательства потерпевшие просили прекратить уголовное дело в отношении подсудимого - они с ним примирились, претензий к нему не имеют, причиненный им преступлением вред полностью возмещен.

Однако, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, суд приговорил машиниста к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. На основании статьи 25 УПК РФ - «Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон»), он освободил его от отбывания наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.