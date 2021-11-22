В Харовске лесозаготовитель не платил работнику два года

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В Харовске завершено расследование уголовное дело в отношении 43-летнего руководителя лесозаготовительной организации по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат". Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Согласно материалам дела, директор предприятия не выплачивал зарплату и другие выплаты уволенному работнику. Задолженность составила более 97 тысяч рублей. Следователи установили, что обвиняемый не пытался рассчитаться с бывшим подчиненным с марта 2019 года по ноябрь 2020. В то же время он перечислял крупные суммы контрагентом - деньги у организации были.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.