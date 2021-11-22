Бездомный архангельский рецидивист сгорел в Грязовце

Фото погибшего Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Грязовце на улице Юбилейной произошел пожар. На пепелище двухквартирного заброшенного деревянного дома было обнаружено тело человека. Как сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области, удалось установить личность погибшего. Им оказался 35-летний уроженец Архангельской области. Он был бездомным и неоднократно судимым за преступления против личности и собственности. Мужчина освободился из тюрьмы в начале 2021 года.

На данный момент продолжается доследственная проверка. По предварительным данным, смерть наступила от отравления продуктами горения. Ищутся знакомые и родственники погибшего.