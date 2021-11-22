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Общество22 ноября 2021 8:52

Бездомный архангельский рецидивист сгорел в Грязовце

Пожар произошел в заброшенном доме
Евдокия САХАРОВА
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Фото погибшего

Фото погибшего

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Грязовце на улице Юбилейной произошел пожар. На пепелище двухквартирного заброшенного деревянного дома было обнаружено тело человека. Как сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области, удалось установить личность погибшего. Им оказался 35-летний уроженец Архангельской области. Он был бездомным и неоднократно судимым за преступления против личности и собственности. Мужчина освободился из тюрьмы в начале 2021 года.

На данный момент продолжается доследственная проверка. По предварительным данным, смерть наступила от отравления продуктами горения. Ищутся знакомые и родственники погибшего.