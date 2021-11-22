В Шексне брат зарезал сестру и выставил труп в подъезд

Место преступления Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В поселке Шексна 15-16 ноября произошло жестокое убийство. 37-летний брат поссорился с 44-летней сестрой и зарезал ее прямо во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области. Тело убитой обнаружили шокированные соседи - мужчина выволок останки родной сестры в общий коридор в подъезде, да там и оставил. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Мужчина решил не вызывать родственнице скорую. Прибыв на место, правоохранители вычислили квартиру, из которой вынесли тело. В жилом помещении были обнаружены вещественные доказательства, в том числе и орудие убийства. Подозреваемого задержали по горячи следам и заключили под стражу. Своей вины он не отрицал. Расследование продолжается.