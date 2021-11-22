В Харовске водитель погрузчика лишил коллегу ноги

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Харовске завершили расследование уголовного дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В августе на территории деревообрабатывающего случилась трагедия: 52-летний водитель погурзчика задним ходом сбил коллегу, который стоял к нему спиной. Машина проехалась по ноге упавшего. В результате, пострадавшему пришлось ампутировать левую голень. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому грозит до 4 лет лишения свободы.