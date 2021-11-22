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Спорт22 ноября 2021 7:37

Под Вологдой пройдет лыжный марафон и выставка старинной экипировки

Уникальная частная коллекция лыжного инвентаря и экипировки от Царской России до наших дней приедет в Вологду издалека и будет доступна лишь один день
Евдокия САХАРОВА
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Фото vk.com/vologdamarafon

Фото vk.com/vologdamarafon

В деревне Болтино, что в 3 км от Вологды, 23 января пройдет лыжный марафон в рамках Всероссийской серии марафонов Russialoppet. Трассы уже начали готовить к соревнованиям. Регистрация открыта на сайте.

«ВологдаМарафон» пояснила: «Продолжили подготовку лыжной трассы Кирики-Улиты - Пик. Мнем траву, выравниваем поля, трассируем канавы и ручьи. Уже на ратраке. Наметили круг 17 км. Ближайшие дни предстоит напряженная работа. Совсем скоро надеемся открыть сезон. В этом году увеличим парковку в 2-3 раза, к марафону и ночной командной гонке подтянем всю необходимую инфраструктуру».

Мужчинам предоставят дистанции 51 км, 34 км и 17 км, женщинам 17 км и 33 км. Трасса умеренно равнинная, а на Пике 5 подъемов. Можно забронировать трансфер от Вологды или Череповца.

На один день на втором этаже лыжной базы будет открыта выставка частной коллекции лыжного инвентаря и экипировки от Царской России до наших дней. Кроме того, организаторы собираются создать условия, при которые QR-коды о вакцинации будут не нужны.