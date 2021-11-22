Разыскивается живодер, жестоко истязавший собаку в Череповце

Фото пострадавшей собачки из соцсетей

В соцсетях зоозащитники подняли крик: какой-то психически нездоровый человек жестоко истязал собаку, а потом выкинул истощенное животное в мусорный контейнер! Собака из последних сил подала голос, 21 ноября ее обнаружили в мешке в поселке Новые Углы, что в городском округе Череповца. Девушка даже объявила награду за информацию о живодере.

Выяснилось, что собаку пытались душить проволокой, лапы были связаны несколько суток, у животного сильные пролежни, обезвоживание, сильнейшее переохлаждение. Местные жители рассказали, что собачка была на самовыгуле, многие ее подкармливали, но она исчезла полмесяца назад. После таких издевательств велика вероятность, что девочка уже не выкарабкается.