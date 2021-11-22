В Великом Устюге двое мужчин пытались зарезать в подъезде собаку

Фото пострадавшего пса из соцсети

В Великом Устюге в доме по улице Пушкариха в ночь на 20 ноября двое мужчин напали на бездомного пса Рыжего. Животное потеряло много крови, однако спаслось от убийц. Весь первый этаж подъезда был покрыт кровью. Общественники пытаются пристроить собачку, а также поправить ее здоровье и найти новый дом или передержку. Об этом сообщило СМ | Великий Устюг.

Выяснилось, что пес уже около года обитает у одного из домов, иногда греясь в подъезде. Местные жители подкармливают пса, а тот облаивает незнакомых, однако никого не кусал. Некоторые боятся подходить к этому дому и обходят его из-за собаки. Другие говорят, что пёс добрый, просто выполняет свои охранные функции. А напали на него - либо люмпены, что хотели вкусить собачьего мяса, либо садисты. Летом собаку обстреляли из пневматического оружия. Заявление в полицию никто не подавал... Живодеры продолжают ходить с нами по одним улицам.