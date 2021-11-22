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Происшествия22 ноября 2021 6:27

В Череповце ребенок намертво завяз в грязи у ТЦ

Мальчик не смог выбраться самостоятельно
Евдокия САХАРОВА
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Кадр видео

Кадр видео

В городе металлургов школьник увяз в грязи по колено, да так сильно, что на помощь пришлось позвать взрослых. ЧП произошло на месте строящегося проезда у ТЦ Невский. Очевидцы сняли инцидент на видео, которое опубликовали в паблике cherepovets_on.

Эта строящаяся дорога не огорожена и идет к 41-й начальной школе. Дети ходят там постоянно. На жалобы местных жителей реакции нет...

На помощь маленькому мальчику пришел строитель. Ребенка вытащили из грязи не без усилий, в глине даже остались ботиночки школьника... Мужчина достал и их.