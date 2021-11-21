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Общество21 ноября 2021 15:12

Стали известны улицы Вологды, которые отремонтируют в 2022 году

Всего 10 участков областной столицы попали под национальный проект
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде на 2022 год запланирован ремонт 10 участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Следующие улицы посчитали наиболее важными и нуждающимися в обновлении, они и будут благоустроены:

1. Улица Мира в селе Молочное на участке от дома № 2 до дома № 9.

2. Улица Костромская на участке от улицы Ленинградская, 91, до улицы Костромской, 9.

3. Улица Турундаевская на участке от Советского проспекта, 127а, до улицы Турундаевской, 128а.

4. Улица Щетинина на участке от улицы Ленинградская, 144, до улицы Преображенского, 49а.

5. Улица Ярославская на участке от дома № 2 до дома № 11а.

6. Улица Новгородская на участке от дома № 2 до дома № 4в.

7. Улица Левичева на участке от улицы Ветошкина, 109, до улицы Левичева, 13.

8. Осановский проезд на участке от улицы Ловенецкого, 17, до улицы Конева.

9. Старо-Кирилловское шоссе на участке от Ватланово, 2б, до улицы Ананьинская, 10.

10. Улица Галкинская от улицы Чехова, 22, до улицы Галкинской, 107.

Подрядчики уже выбраны, работы стартуют в следующем году весной - как только позволит погода.