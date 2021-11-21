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Общество21 ноября 2021 15:02

В Вологодском районе может появиться современное общественное пространство

Архитекторы ВоГУ разработали проект для поселка Перьево
Евдокия САХАРОВА
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Визуализация дизайнеров со страницы главы Вологодского района

Визуализация дизайнеров со страницы главы Вологодского района

В поселке Перьево Вологодского района собираются обустроить современное общественное пространство у школы. Дизайн-проект от кафедры архитектуры ВоГУ уже готов. Благоустройство планируется проводить поэтапно.

Первый этап уже на согласовании в областном департаменте - его хотят включить в перечень проектов "Народный бюджет". Об этом сообщил на своей страничке в соцсети Сергей Жестянников: "Новый парк в Перьево у школы станет настоящим местом притяжения для детей и взрослых".

У учебного заведения появится зона отдыха, игровые площадки, сцена и даже мини-кинозал под открытым небом. Последующие этапы благоустройства будут осуществлены с помощью «Народного бюджета», либо через градсовет.