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Общество21 ноября 2021 14:23

В Череповце появилась светящаяся трехметровая водяная колба

Рядом с заводоуправлением "ФосАгро" разместили символ химпредприятия
Евдокия САХАРОВА
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Кадр видео

Кадр видео

В Череповце у заводоуправления химического предприятия "ФосАгро" появилась гигантская светящаяся колба. Таким образом благоустроили прилегающую территорию и обозначили принадлежность предприятия. Колба с водяными струями подсвечивается различными цветами. Ее высота около трех метров.

Об этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей страничке в соцсетях: "Из колбы идёт пар, струится вода. Зрелище завораживающее. В темное время суток этот необычный фонтан подсвечивается и выглядит ещё более грандиозно. Как вам?" Новый объект притяжения даже засняли на видео.

Напомним, 19 ноября на предприятии запустили новый мощный агрегат для производства серной кислоты.