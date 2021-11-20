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Общество20 ноября 2021 14:24

Светящиеся деревья выросли в центре Великого Устюга

На вотчине Деда Мороза наводят красоту
Евдокия САХАРОВА
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Фотографии со страницы Александра Кузьмина

Фотографии со страницы Александра Кузьмина

В центре Великого Устюга на площади Ленина появились 6 удивительных светящихся деревьев. Настоящая сказка! Об этом рассказал глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. Красоту усиленно наводят к новогодним праздникам. Дед Мороз тут обустроил себе дом - зимой ожидается много туристов.

В городе развесили иллюминацию, световые фигуры, а белый пушистый снег создает незабываемую предновогоднюю атмосферу - дети активно лепят снеговиков и даже выкладывают свои скульптуры в соцсети.

Напомним, 18 ноября зимний волшебник праздновал свой день рождения, зажег ёлку, а потом отправился в сказочный тур. В Великом Устюге праздник отметили концертом, играми и фейерверками. Кстати, Комсомольская правда проводит традиционный семейный конкурс рассказов, поделок и рисунков "Новогоднее волшебство". Присоединяйтесь!

18 ноября проходило празднование Дня рождения Деда Мороза

18 ноября проходило празднование Дня рождения Деда Мороза

Дом Деда Мороза

Дом Деда Мороза