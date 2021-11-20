Вологодчина заражена коронавирусом: 409 заболевших за сутки

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Вологодской области за минувшие сутки, по состоянию на 20 ноября, выявлено 409 новых заболевших коронавирусом. 380 человек вышли с больничного, а вот 16 болезнь не перенесли. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 86 180 вологжанам. От вируса умерло за все время 2445 человек.

19 ноября на Вологодчине отметили рекорд по количеству зараженных за сутки: 410 новых пациентов. Мэр Вологды Сергей Воропанов написал в соцсетях, что по городу улучшений нет. В моногоспиталях города в общей сложности 746 пациентов, из них 54 тяжелые. Лечатся от ковида 24 ребёнка и 14 беременных женщин.

Сергей Воропанов высказался: "Берегите себя и не болейте. Прививку от коронавирусной инфекции в Вологде сделали почти 129 тысяч человек. Напоминаю, что в выходные пункты вакцинации тоже работаю. Более того, сегодня, сделав прививку, молодёжь от 18 до 35 получит билет на концерт "Здоровый Новый год"".