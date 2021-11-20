В Череповце запустили новый агрегат для производства серной кислоты

Фото: Правительство Вологодской области

В Череповце 19 ноября запустили новое оборудования для производства серной кислоты на «ФосАгро». После реконструкции также открылась железнодорожная станция «Криолит». Транспортная доступность важна для такого мощного производства.

На торжественной церемонии поприсутствовал губернатор региона Олег Кувшинников, зампредседателя Правительства РФ Юрий Борисов и генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. Об этом сообщил глава области в соцсети.

Фото: Правительство Вологодской области

Мощность установки СК-3300 для производства серной кислоты поражает: 3,3 тысяч тонн в сутки. Это рекордный показатель для России. Эффективный и безопасный агрегат позволит нарастить объемы и расширить ассортимент удобрений. Кроме того, появились новые рабочие места. Благодаря внедрению новых технологий ожидается снижение углеродного следа. В последние 7 лет в минеральные удобрения в стране инвестировали 1,3 трлн. руб., а выпуск продукции вырос на 40%.

Железнодорожный узел Криолит – Нелазское позволит увеличить грузооборот до 16,5 млн тонн в год. Появился удобный выход на Октябрьскую и Северную железные дороги.