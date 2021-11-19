Пухлого "маньяка" ищут в Череповце

Фото: www.gorodche.ru

В Череповце ищут странного мужчину. Ориентировку для патрульно-постовой службы от 17 ноября обнаружил портал GorodChe. Ее подлинность уточняют у УМВД по Вологодской области.

В листовке указано, что пухлый высокий мужчина преследует дам и наблюдает за детьми у учебных заведений. Его заметили в районе Тропы здоровья и улиц Любецкая, Городецкая и Наседкина.

Вполне возможно, что у разыскиваемого психические отклонения. Он был одет в черную куртку, черные брюки и черные ботинки, с собой маленький рюкзак, а также может быть нож. На обуви возможно есть что-то металическое, при ходьбе слышло характерное цоканье.

Предполагается, что этот мужчина со взглядом исподлобья предлагал сладости у детского сада №9 на Октябрьском проспекте.