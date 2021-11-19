В Череповце осудили супругов, ребенок которых упал с 3 этажа

В Череповце судили супругов, чей четырехлетний ребенок выпал из окна. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области. Трагедия произошла 18 июля на улице Юбилейной, в семье, считающейся благополучной. Родители оставили у подоконника игрушки ребенка и стали заниматься своими делами.

Мальчик взобрался на подоконник по игрушкам, самостоятельно открыл окно и упал с высоты третьего этажа. Маленький человечек получил сотрясение головного мозга и закрытый перелом стопы.

На суде родители признали, что во всем виной их недосмотр, и раскаялись. К счастью, ребенок находился в больнице лишь два дня, а ножка уже зажила. В квартире они решили установить замки на окна. Теперь семейная пара получила условный срок - 4 месяца. Приговор еще может быть обжалован.

За летний сезон в Вологодской области из окон выпало около десятка малышей. Некоторые падения не пережили. Напомним, что москитная сетка не выдерживает веса ребенка.