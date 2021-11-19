Вологжане приехали на заработки, но попали под статью

В Кириллове обокрали пищеблок. Но сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых.

В дежурную часть полиции обратилась завхоз одной их медицинских организаций Кириллова. Она рассказала, что из пищеблока украдены электрические плиты. Сумму ущерба составила почти 60 тысяч рулей. На месте следственно-оперативная группа опросила возможных очевидцев и осмотрела помещение. Следов взлома не обнаружено. Подозрение пало на жителей Белозерска 2002 и 1982 года рождения, они работали в подрядной организации, которая делает ремонт в пищеблоке.

В беседе с полицейскими рабочие пояснили, что похищенные электрические плиты сдали в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги оплатили съемное жилье.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.