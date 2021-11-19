17-летний юноша напился и угнал Дэу Нексия в Соколе

В Сокольском районе полицейские задержали юного угонщика.

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД в Сокол на улице Советская заприметили автомобиль-нарушитель. Водитель Дэу Нексия на требование остановиться не отреагировал. Сотрудники ГИБДД начали преследование.

В результате нарушителя удалось задержать на одной из проселочных дорог. За рулем оказался 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили, что машина угнана.

Оказалось, парень приехал в Сокол к родственникам, гуляя по улице, он увидел незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. Он завел двигатель и отправился кататься.

Отделом дознания МО МВД России «Сокольский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (Угон). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, на водителя без прав составлены протоколы об административных нарушениях.