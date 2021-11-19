В Вологде возобновляют автобусный маршрут №11

Автобус №8 в Вологде Фото: Евдокия САХАРОВА

В столице Вологодской области с 22 ноября вновь начнет работать автобусный маршрут №11, который был внезапно отменен 23 октября - московский перевозчик отказался обслуживать вологжан из-за уменьшения пассажиропотока при коронавирусных ограничениях. Об этом сообщило в соцсетях транспортное предприятие ПАТП №1.

Автобус будет ездить от поселка Осаново к Ботаническому саду на Ершовском переулке. Маршрут пролегает через стадион «Локомотив», вокзал, улицу Мира, а затем по проспекту Победы до Парка Мира и к Ботаническому саду.

Маршрут Фото: Яндекс

Когда отменили 11 маршрут вологжане сильно возмутились: «Маршрут № 11 — один-единственный маршрут, альтернативы ему нет! Как дети со Слободской улицы будут добираться до школы? Опять пешком, через парк мира?».

График движения транспорта ПАТП №1 размещен на сайте предприятия. С расписанием частных перевозчиков можно ознакомиться на сайте «Перевозчики пассажиров г. Вологда».