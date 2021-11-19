Ктулху не обнаружен: дайверы сняли дно Лисицынского карьера

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Вологодские дайверы проверили Лисицынский карьер, что находится в 5 километрах от центра Вологды на юго-востоке у деревни Лисицыно. О водоеме ходило много слухов, а участники Вологодского клуба подводного спорта засняли все происходящее на дне. Ужасы не подтвердились, по крайней мере на исследованном участке.

Песчаный карьер глубиной 38,5 метров с 1991 года медленно затапливало грунтовыми водами, а теперь это место облюбовали рыбаки, любители рисково поплавать и даже охотники. Затонувшей техники, скелетов, древних жутких существ при последнем погружении дайверы не обнаружили.

Говорят, что иногда находят старые покрышки, затопленные деревья. Осталась насосная станция и лестницы к ней, мостики через технологические траншеи. Дно на удивление чистое - метрового слоя ила там нет. Зато есть "хранитель карьера" - макет дайвера, которому жмут руку при достижении глубины в 20 метров. Кстати, в июне 2021 года губернатор Вологодской области прошел обучение дайвингу и совершил первое погружение именно в Лисицынском карьере.

Обычные обитатели карьера - это раки и рыба, встречаются пресноводные губки бадяги и гидроиды — родственники кораллов. Ходят слухи, что правоохранители тут раньше уничтожали гранаты, а малолетки-угонщики топили машины. Весной якобы тут тает зеленый лед.