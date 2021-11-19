Роскосмос не отдал исторический экспонат на растерзание череповецким вандалам

В Череповце не появится космическая капсула, которую ранее готов был предоставить Роскосмос. Все из-за высокой активности вандалов в городе. Ценный исторический экспонат должен был появиться в сквере «Галактика» на улице Беляева. Но на его месте установили кованый арт-объект, который, по-видимому, не так жалко потерять. Об этом сообщила мэрия Череповца. Госкорпорация решила не выделять городу вандалов столь важный космический раритет.

Теперь в сквере стоит кованая Земля, мимо которой пролетает ракета. На планете можно рассмотреть Октябрьский мост. Двухметровая фигура весит два центнера. Хотя остается шанс, что тонкие детали охочие до металла череповчане банально спилят. Средства на арт-объект получены от гранта мэрии и благотворителей.