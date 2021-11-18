В Вологду медиков привлекут льготной ипотекой и оплатой найма жилья. Средства заложены в проект бюджета Вологды на 2022 год.

С 2021 года в областной столице действует проект льготной ипотеки для медиков. Он разработан Администрацией города Вологды и поддержан депутатами Вологодской городской Думы. Он появился, привлечь на работу в медицинские учреждения города врачей из других регионов и выпускников медицинских вузов и колледжей.

«Собственное жилье – это весомый аргумент для специалиста, чтобы закрепиться в городе и отработать в медучреждении не только 5 лет, которые требуются по проекту, а, возможно, и больше. В этом году в программу уже вступили 12 медиков, трудоустроенных в больницы и поликлиники города: это педиатры, анестезиологи, инфекционисты, неврологи, фельдшеры и медицинские сестры. Но вопрос все еще остается актуальным, поэтому программу будем продолжать и в 2022 году. Отмечу, что мы привлекаем кадры именно на те специальности, которые в дефиците. Они перечислены в списке должностей медицинских работников, имеющих право на льготу. Мы находимся в постоянном контакте с Департаментом здравоохранения, чтобы оперативно корректировать этот перечень и управлять ситуацией», - пояснил Глава города Вологды, председатель Правления Вологодской медицинской ассоциации Юрий Сапожников.

Напомним, участникам льготной ипотеки компенсируется до 10 % от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса: до 300 тыс. рублей – работникам с детьми, до 200 тыс. рублей – для остальных. В течение последующих 5 лет медики будут получать поддержку города при оплате ипотеки: в первые 2,5 года субсидия составит 25 и 30 % от ежемесячной ипотечной выплаты для врачей без детей и с детьми соответственно. А в оставшийся период - 50 % для обеих категорий. Войдя в программу, специалист обязан отработать в учреждении не менее 5 лет.

«Как отметил Президент России Владимир Путин, решение жилищного вопроса является одним из ключевых элементов в закреплении медицинских кадров на местах. Поэтому программа будет долгосрочной, сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

По его словам, в проект бюджета Вологды на 2022 год, который находится на обсуждении депутатов, вновь заложены средства на льготную ипотеку медикам. С 2022 года предусмотрели и второй вариант – компенсация до 9000 рублей в месяц за найм жилья. Всего на эти два направления на 2022 год заложено 6, 9 млн рублей.

Медицинские работники, желающие принять участие в программе, могут получить всю информацию по телефону в Вологде 72-12-75, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.