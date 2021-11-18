Череповчанин устроил резню в прачечной: двое ранены, одна погибла

Место происшествия Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Череповце 54-летний местный житель напал на соседок с ножом. ЧП произошло утром 18 ноября в жилом доме на улице Устюженской. Кровавую баню череповчанин учинил в общей прачечной. Причины конфликта уточняются правоохранителями. О трагедии сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Мужчина нанес множество ударов ножом двум соседками. 34-летней удалось сбежать от взбесившегося агрессора и вызвать полицию. 46-летняя женщина скончалась на месте. На страшные крики в коридор вышел 32-летний брат выжившей. Он получил ранения, но сумел героически обезоружить нападавшего.

Медики госпитализировали потерпевшую, а ее брату оказали помощь. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц".