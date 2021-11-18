Череповчанам предлагают многоэтажку вместо рынка "У кольца"

Визуализация многоэтажки со страницы мэра

В Череповце на самом оживленном перекрестке Зашекснинского района собираются построить очередную многоэтажку. Об этом сообщил мэр города на своей страничке в соцсети. Череповчане не очень обрадовались такой перспективе, а также задались вопросом, почему сити-менеджер занимается рекламой домов.

Десятиэтажный дом с пятью подъездами планируют возвести на месте бывшего рынка «У кольца» на Октябрьском проспекте. Его украсят архитектурной подсветкой. Проект здания уже согласован с управлением архитектуры. На первом этаже разместятся магазины. "Проезды и тротуары вокруг дома уложат плиткой, во дворе появится парковка на 62 автомобиля", - сообщил градоначальник.

Визуализация многоэтажки со страницы мэра

Местные жители заметили, что парковка явно мала, а вот подземные почему-то не строят. Хотя правильнее развивать в городе удобный и доступный всем общественный транспорт. Двор состоит из парковки и стандартной детской площадки, которая неприятно граничит с дорогой... Обитателям дома скорее всего грозит глотать автомобильную пыль. Прозвучало мнение, что застройщики о людях не задумываются - в мире давно строят более продуманное жилье. Во дворах хочется гулять с детьми, сидеть на скамеечке, отдыхать, общаться, выходить из подъезда в какое-то приятное уютное безопасное пространство... А не спасаться от квартиры к машине, от машины - в центр. Это жизненно важно маломобильным гражданам, пожилым, родителям с колясками, людям, которые подолгу находятся дома, например, после болезни.

Мэр отметил, что изначально планировалось возведение 16-ти этажного здания, но удалось достигнуть компромисса - дом будет 10-этажным. Горожане утверждают, что максимум что тут стоит строить - пятиэтажку. Парковка мала, а нагрузка на инфраструктуру вырастет. Кстати, такой же дом можно увидеть на перекрестке Ленинградской и Батюшкова. Жители города и вовсе мечтали о поликлинике на этом месте, но новое лечебное заведение поставят на улице Годовикова.

В 90-х на этом месте уже планировали построить дом, но фундамент уходил вниз.