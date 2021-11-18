Дважды покалеченный талисман Сева вернулся на работу в Череповце

Фото Канал 12 Череповец

В Череповце фанаты хоккейной команды "Северсталь" празднуют радостное событие: на прежнее место перед Ледовым дворцом вернулся талисман Сева. Страдалец успел дважды побыть на больничном - вандалы отрывали ему руку вместе с клюшкой. В строй талисмана вернули мастера муниципального предприятия «Теплоэнергия». Рысенка не было на рабочем месте с начала октября - полтора месяца. Последний раз после травмы он простоял лишь две недели, настоящий магнит для хулиганов!

2 октября пьяного вандала задержала на месте преступления охрана Ледового дворца. Он заплатил штраф в 750 рублей за нахождение в пьяном виде, а также стоимость ремонта Севы. В первый раз двух нетрезвых череповчан задержали 23 июля: обидчику пришлось отбыть 10 суток ареста и выложить за восстановление фигурки 40 тысяч рублей.