Лед на реке Вологде ожидают в начале декабря

Фото: Евдокия САХАРОВА

Метеорологи предполагают, что в первой декаде декабря на реке Вологде начнет появляться лед. Об этом сообщил Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Официальный запрет выхода на лед будет действовать с 22 ноября. В этот день закроют навигацию. В городе начали устанавливать предупреждающие знаки, говорящие о запрете выхода на хрупкий лёд, на берегах Тошни и Вологды.

Аншлаги появляются в тех местах, где люди чаще всего пытаются пересечь водоем: у Красного моста, Соборной горки, Октябрьского моста, моста 800-летия, рядом с улицей Луговая. Знаки установлены и у прудов в Кремлевском саду, парке Ветеранов, Фрязиновском и Ковыринском парках, по улицам Дзержинского, Строителей, Ананьинской. Об этом заявил руководитель центра гражданской защиты населения.

Разрешат выход на лед, когда толщина ледяной корки составит 7 см. Нарушителям грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Родителей призывают следить за детьми. Нередки трагические происшествия на льду.