В Вологде новогодним елкам в детсадах и школах - быть

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил в соцсетях, что в городе разрешили проведение новогодних мероприятий в детсадах и школах. Чиновник отметил, что главное не смешивать группы детей и соблюдать санитарные меры. Ведь ребята все равно ежедневно общаются друг с другом в классах.

Сити-менеджер подчеркнул, что "ёлку" можно провести не только в школе или детском центре, но и в театрах, музеях и других местах: "Время сейчас действительно актуальное для таких вопросов, ведь нужно все как следует подготовить".