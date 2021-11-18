Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 12:35

В Вологде новогодним елкам в детсадах и школах - быть

У детей будет праздник
Евдокия САХАРОВА

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил в соцсетях, что в городе разрешили проведение новогодних мероприятий в детсадах и школах. Чиновник отметил, что главное не смешивать группы детей и соблюдать санитарные меры. Ведь ребята все равно ежедневно общаются друг с другом в классах.

Сити-менеджер подчеркнул, что "ёлку" можно провести не только в школе или детском центре, но и в театрах, музеях и других местах: "Время сейчас действительно актуальное для таких вопросов, ведь нужно все как следует подготовить".