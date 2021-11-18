Сокол станет крупнейшем мусоросборником региона

Активисты, возмущенные строительством мусорного полигона и вероятностью ввоза мусора Великоустюгский район приступили к изучению проекта. Напомним, что заместитель губернатора Виктор Рябишин выезжал в район и заверил, что мусор в район не повезут. Якобы, каждый район будет справляться с мусором самостоятельно. Однако документы областного правительства свидетельствуют об ином.

Проанализировав материалы, размещенные на сайте областного природного департамента, в частности, проект новой Территориальной схемы по обращению с ТКО, активисты сделали для себя немало открытий.

В частности, тарифы попросту будут буквально накручиваться колесами мусоровозов. В ближайшие годы тарифы будут расти именно из-за перевозки мусора. Кстати, некоторые многокилометровые маршруты уже готовы - дороги интенсивно асфальтируются. Как выявили эксперты-общественники, обещание Виктора Рябишина ( каждому району-свой мусор) в проекте новой схемы не учтено. Напротив, запланировано интенсивное движение мусора из района в район по просторам нашей протяженной родины. Похоже, именно мусоровозы поднимут экономику страны: закупка запчастей и ГСМ при новой схеме возрастет в разы - отходы придется возить за сотни километров.

Пока, согласно документам, роль флагмана мусоросбора востока Вологодчины отведена Соколу.

Планируется, что сокольчане будут принимать не только свой мусор, но и из Кич-Городецкого, Никольского, Тотемского, Бабушкинского, Верховажского, Сямженского, Вожегодского, Харовского, Усть-Кубинского районов. В восточном секторе Вологодчины лишь Тарногский и Нюксенский районы будут справляться самостоятельно со своим мусором.

Впрочем, Великоустюгский район, построив просторный полигон "на вырост", может при пересмотре схемы начать принимать мусор из Кич-Городка. Действительно, какой смысл транспортировать отходы в Сокол за 460 км, если до, например, полигона в Горбачёво, лишь 55? За ним подтянется Никольский район, Бабушкинский...

Как бы там не было, заставка веселого сериала "Полярный": "Вашему поселку оказана высокая честь. Именно у вас будет построен крупнейший в Европе мусорный полигон!", похоже, материализуется на Вологодчине.

Что касается Сокола, в ГосДуме с этого года работает депутат Валентина Артамонова. Возможно, именно ее позиция или поможет приблизить мусорное будущее сокольчан, или поставить на нем крест.

Более подробная информация - на сайте Департамента природных ресурсов.