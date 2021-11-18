В Абхазии нашли пропавших вологжан

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Двое вологжан 14 ноября пропали в Абхазии в Новом Афоне - они перестали выходить на связь с близкими и заходить в соцсети. К счастью, Женю и Диму нашли. Их узнал по ориентировке местный житель - он остановил их на улице и дал свой телефон, чтобы они связались с родными.

Вологжане сообщили, что с ними все хорошо. Друг пары рассказал в соцсетях: «Ребята обычно всегда поддерживали с нами связь, а тут пропали. Мы разослали ориентировку вчера. Буквально только что нам пришли голосовые и видеосообщения, что с ребятами все нормально. Обещали вечером полноценно выйти на связь».