На Вологодчине рекордные показатели заболеваемости: 408 человек за сутки

В моногоспитале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Вологодской области 18 ноября зафиксировали повторный рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки. Выявлено 408 случаев COVID-19. То же количество было отмечено 13 ноября - это максимальное значение за всю пандемию в регионе. Умерло 19 человек. Об этом сообщил портал стопкоронавирус.рф.

Вакцинировались за сутки 1309 вологжан. Недавно в область завезли крупную партию препарата для ревакцинации - 25 тысяч доз вакцины «Спутник лайт». Планируется распределить ее до конца этой недели по прививочным пунктам Вологды.

В моногоспиталях областной столицы проходят лечение 735 человек с коронавирусом. Из них 31 ребенок находится в детской областной больнице. 51 вологжанин переносит болезнь тяжело. Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов.

В Вологде 24 группы детсадов закрыты на карантин, болеет 71 ребенок. В школах - 28 классов, 144 учащихся и сотрудников заражены.