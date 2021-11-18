В Вологде Газель сбила девушку прямо на пешеходном переходе

Место происшествия Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде на дороге пострадала 18-летняя девушка-пешеход. Утром 17 ноября вологжанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу утром около дома №2 на улице Возрождения. Там-то ее и настигла Газель...

Автомобиль направлялся в сторону Ленинградской по Петина со стороны улицы Возрождения. "Девушка переходила проезжую часть дороги справа налево на ходу движения автомобиля", - уточнила пресс-служба отдела ГИБДД по городу Вологде. После столкновения с машиной девушке приходится лечиться амбулаторно.