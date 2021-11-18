Лось попал под колеса большегруза на трассе Вологда-Тихвин

Лось попал под колеса большегруза. ДТП произошло 16 ноября в Шекснинском районе. На 97-м километре автодороги Вологда-Тихвин в Шекснинском районе под колеса грузовика «МАН», которым управлял мужчина 1983 года рождения, выскочил лось. ДТП произошло в зоне действия знака «Осторожно! Дикие животные», так что ответственность падает на водителя: он не предпринял действий к снижению скорости, как итог- не успел среагировать и сбил животное.

Животное погибло на месте, водитель не пострадал. Теперь мужчине грозит крупный штраф, сообщает областная ГИБДД.

Депутат ГосДумы Рашкин признал, что это он застрелил лося: "Силуэт упал".