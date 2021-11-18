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Происшествия18 ноября 2021 9:28

В Череповце на зебре сбили 8-летнего светящегося мальчика

67-летний водитель Опеля не заметил ребенка даже в куртке со световозвращающими элементами
Евдокия САХАРОВА
Место происшествия

Место происшествия

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В городе металлургов на нерегулируемом пешеходном переходе сбили очередного ребенка. Авария случилась в среду, 17 ноября, около семи часов вечера у дома №49а на улице Максима Горького. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Под колеса Опеля попал 8-летний школьник, который пересекал проезжую часть по зебре. Мальчик был одет в куртку со световозвращающими элементами, но это не спасло его от 67-летнего водителя иномарки. Ребенка госпитализировали с различными травмами в Вологодскую областную детскую больницу №2. Пострадавшему предстоит лечение в стационаре.