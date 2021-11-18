Пара молодых вологжан пропала в Абхазии

Фото из инстаграма друзей пропавших @serafimakunst

Двое жителей Вологды пропали во время путешествия по Абхазии. Евгения Троегубова и Дмитрий Лиогенький исчезли за границей. Близкие вологжан очень взволнованы. Примерно 9 ноября пара приехала в Новый Афон, где они сняли комнату, адрес и владелец которой неизвестен. 14 ноября в полдень вологжане перестали выходить на связь, в соцсети с того момента больше не заходили.

Предположительно, Евгения могла быть одета в серый тренч, синие джинсы, чëрные кроссовки и бежевый с чëрным шарф. Друзья разыскиваемых просят сообщить любую информацию о месте нахождения Жени и Димы: пишите в мессенджерах или звоните на номера +79118429408 (Артëм), +79814333585 (Серафима).

Правоохранители заняты проверкой данной информации. Напомним, что пропавший Дмитрий - известный в городе граффити-художник. Еще 8 лет назад его работа была размещена на троллейбусе в Вологде, как рисунок победителя городского конкурса.