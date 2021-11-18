Силуэт упал: коммунист из ГосДумы Рашкин рассказал на видео, как он убил лося

Валерий Рашкин/Кадр видео.

Депутат Государственной думы России от партии КПРФ Валерий Рашкин, которому грозит до пяти лет тюрьмы за незаконную охоту, записал признание в убийстве лося и распространил его в интернете.

По его словам, он приехал в Саратовскую область по приглашению друзей и был уверен, что у них оформлены все документы на охоту.

Он также признался, что сначала наврал полицейским: "Получив от меня ответ, что мясо — лося, они сказали, что на лося здесь охотиться запрещено и это незаконно, - заявил Рашкин. - Я не нашел ничего лучше и выпалил, что нашел тушу этого лося".

Видеовыступление Рашкина отличается артистизмом и уже разлетелось на цитаты. Проникновенным голосом он рассказывает как он сумел определить по силуэту через тепловизор, что это "парнокопытное", внешне похожее на крупного кабана, произвел два выстрела в сторону силуэта, а спустя некоторое время "силуэт упал".

Когда он подошел, то увидел, что среди кочек и высокой лежит "тело лося".

Напомним, 29 октября Валерий Рашкин вез на автомобиле тушу лося, но был остановлен спецслужбами. Эта встреча была записана на камеру. Коммунист отказался от медосвидетельствования, а про тушу сказал, что нашел в лесу и вез в полицию.

Заведено уголовное дело по факту незаконной охоты.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственная Дума может рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Рашкина 25 ноября.