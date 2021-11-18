В Череповце демонтируют кафе на набережной

Фото со страницы мэра

Мэр Череповце Вадим Германов сообщил о сносе кафе на набережной в районе Красного переулка. Как выяснилось, заведение общественного питания не получало необходимых согласований на постройку здания на муниципальной земле.

Чиновники в 2020 году получили кадры с аэрофотосъемки и наложили на схему города. Сразу стало видно, кто из нарушил закон. Владелец кафе согласился самостоятельно демонтировать свое заведение, в которое вложил немало средств. Вадим Германов написал в соцсети: "Продолжаем наводить в городе порядок и делать его лучше".

Череповчане посетовали, что там были вкусные шашлыки, особенно после прогулки по набережной. Люди задались вопросами: почему во время незаконной стройки предпринимателю не воспрепятствовали, а меры приняли только после открытия? Почему не сдали землю в аренду? Где теперь вкусно покушать?