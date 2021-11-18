В Череповце торговали бомиками в магазине бытовой химии

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе металлургов участники общественного движения «Народный контроль» разоблачили магазин бытовой химии на улице Беляева, 21. Там продавали запрещенную продукцию, а именно 95% спирт, продававшийся дешевле установленной законодательством цены. Об этом сообщил официальный портал города.

Так называемые бомики, спирт, разлитый во флакончики по 100 мл. На их продажу пожаловались местные жители. Периодически в России люди травятся паленым алкоголем насмерть. Например, недавно тяжело отравились студенты-медики.

Бомики продавали по 52 рубля, хотя минимальная установленная цена 65—70 рублей. Один из общественников сделал контрольную закупку, а полицейский тут же составил протокол об административном нарушении. У продавца изъяты 18 флаконов, ему грозит штраф в полторы-две тысячи рублей, а вот владельцу магазина предстоит проехать в полицию.