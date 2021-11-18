Раскрыты подробности гибели школьника под колесами автобуса

В Тотемском районе 17 ноября школьник погиб под колесами автобуса МАЗ, который направлялся из Тотьмы в поселок Советский. Пресс-служба УМВД разъяснила обстоятельства ДТП.

9-летний мальчик погиб около трех часов дня на месте, на 4-м километре дороги Усть-Царева. 53-летний водитель высадил маленького пассажира, а потом начал движение от обочины - в тот момент и задавил ребенка. Стоящий на остановке автобус обходить не нужно, необходимо дождаться когда он уедет, либо поискать пешеходный переход.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит до 5 лет лишения.