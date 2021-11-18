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Происшествия18 ноября 2021 7:06

Раскрыты подробности гибели школьника под колесами автобуса

9-летний мальчик вышел из автобуса. Транспортное средство начало движение от обочины и задавило ребенка
Евдокия САХАРОВА

В Тотемском районе 17 ноября школьник погиб под колесами автобуса МАЗ, который направлялся из Тотьмы в поселок Советский. Пресс-служба УМВД разъяснила обстоятельства ДТП.

9-летний мальчик погиб около трех часов дня на месте, на 4-м километре дороги Усть-Царева. 53-летний водитель высадил маленького пассажира, а потом начал движение от обочины - в тот момент и задавил ребенка. Стоящий на остановке автобус обходить не нужно, необходимо дождаться когда он уедет, либо поискать пешеходный переход.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчине грозит до 5 лет лишения.