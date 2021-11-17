"Переписчица" унесла из квартиры вологодской пенсионерки 150 тысяч рублей

В Вологде женщина "переписала" пенсионерку и ушла, прихватив 150 тысяч рублей из ее комода. Полиция задержала воровку. Ею оказалась 31-летняя жительница Вельска. 75-летняя пенсионерка рассказала, что к ней домой пришла женщина, она представилась переписчицей, задала множество вопросов, записала ответы и ушла. Однако на полу комнаты пенсионерка обнаружила сверток бумаги, в котором она хранила деньги. Заглянув в комод, она обнаружила, что 150 тысяч рублей исчезли. Она немедленно сообщила о пропаже своему сыну и вызвала полицию, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Интересно, что спустя несколько минут воровка вернулась, объяснив это тем, что забыла какие-то вещи. Сын пострадавшей закрыл её в комнате и удерживал там до приезда полицейских.