За сутки на Вологодчине заболели коронавирусом 404 человека

В Вологодской области, по данным стопкоронавирус.рф на 17 ноября, за сутки заболело коронавируса 404 человека, выздоровело 353. Всего на Вологодчине с начала пандемии зафиксировано 84 953 подтвержденных случая заражения COVID-19. Сейчас болеют 7 678 вологжан. За сутки в области зафиксировано 10 смертей от коронавируса. Всего в пандемию на Вологодчине от ковида скончались 2 395 человек, вылечились - 74 880 человек.

Напомним, что в Вологодской области режим повышенной готовности по коронавирусу продлен до 30 ноября 2021 года включительно.

В стране наметились и положительные тенденции. Так, темпы заболеваемости снижаются в Москве и Московской области. Однако в стране обновлен суточный рекорд смертности от ковида - скончалось 1247 россиян.

Напомним, в Вологодской области ведены масочно-перчаточный режим и запрет работы заведений общепита в ночное время. Посещение заведений общепита разрешены только при наличии QR-кода, ПЦР, справки. Работа кинотеатров, театров, проведение концертов и других подобных мероприятий в закрытых помещениях разрешена с ограничением по загрузке зала не более 50% и при наличии у посетителей QR-кода, ПЦР, справки. Разрешены деловые и конгрессные мероприятия с ограничением по загрузке зала не более 50% и при наличии у посетителей QR-кода, ПЦР, справки. Проведение спортивных мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе разрешено в присутствии зрителей с ограничением по загрузке не более 50% и при наличии у посетителей QR-кода, ПЦР, справки.