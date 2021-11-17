В Грязовце в сгоревшем доме найден погибший мужчина

Фото: Управление МЧС России по Вологодской области.

В Грязовце погиб мужчина. Проводится доследственная проверка. ЧП случилось 16 ноября 2021 года около 9 часов вечера. На улице Юбилейной произошло возгорание в заброшенном двухквартирном деревянном доме. На место выезжали пожарные. При тушении в очаге пожара, расположенном в одном из помещений дома, обнаружено тело неизвестного мужчины среди бытового мусора.

Как сообщает пресс-служба МЧС, площадь пожара - 48 квадратных метров. Огнем повреждены внутренняя отделка, чердачное перекрытие, кровля и веранда половины дома. В ликвидации задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава.

Следователи СКР осмотрели место пожара и тело погибшего, на котором видимых телесных повреждений, кроме термических ожогов, не обнаружено.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, в том числе личность погибшего. Назначены судебные экспертизы для установления причин пожара и смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.