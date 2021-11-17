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Общество17 ноября 2021 7:26

Вологжанин узнал сколько стоит свастика в соцсетях

Мужчина разместил ролик с фашисткой символикой
Иван Чухнин

Мужчина был осужден за вольное обращение с нацисткой свастикой. Его оштрафовали.

46-летний житель Великого Устюга разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик, где, в частности, демонстрировалась нацистская символика. Так как страничка была открытая, видео мог посмотреть каждый.

В результате было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ - пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

В суд мужчина не явился. Судья оштрафовал его на сумму 1000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.