Вологжанин узнал сколько стоит свастика в соцсетях

Мужчина был осужден за вольное обращение с нацисткой свастикой. Его оштрафовали.

46-летний житель Великого Устюга разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик, где, в частности, демонстрировалась нацистская символика. Так как страничка была открытая, видео мог посмотреть каждый.

В результате было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ - пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

В суд мужчина не явился. Судья оштрафовал его на сумму 1000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.