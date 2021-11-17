Решение по вологодскому гипермаркету "Идеи для дома" принял Верховный суд

Вологодский многострадальный магазин "Идеи для дома" разрешили не сносить. Дело рассматривал Верховный суд.

По мнению суда, никаких существенных нарушений норм права при строительстве торгового центра допущено не было, сообщает портал Город Во.

Верховный суд России вынес окончательное решение по делу о гипермаркете «Идеи для дома». Расположенный в Вологде на Ленинградском шоссе внушительный магазин строительных материалов и товаров для дома несколько лет был предметом спора: он стоял под угрозой сноса и долгое время не работал.

После открытия в 2015 году он проработал не очень долго. Компания «Управление Севергаз» обратилась в арбитражный суд Вологодской области с иском о сносе здания.

По мнению газовиков, магазин является самовольной постройкой, делался упор и на нарушение требований противопожарной безопасности: здание, якобы, представляет угрозу для жизни и здоровья покупателей. Прокуратура поддержала претензии недобрых соседей. Хозяин гипермаркета, индивидуальный предприниматель Михаил Золотов не согласился с предъявленными обвинениями.

Судебные тяжбы длились несколько лет и докатились до Верховного суда РФ.

Вердикт его был следующим: все противопожарные требования бизнесменом соблюдены, а, значит, какие-либо основания для удовлетворения иска отсутствуют.

«Доводы, изложенные заявителем в представлении, не подтверждают наличия существенных нарушений норм права, влекущих пересмотр обжалуемого постановления в кассационном порядке. В передаче представления заместителя Генерального прокурора РФ для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказать», — решил Верховный суд.

Подробнее: https://gorodvo.ru/news/law/25940-verkhovnyjj_sud_rossii_zapretil_snosit_vologodskijj_gipermarket_idei_dlja_doma/