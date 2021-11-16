Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 12:37

Череповчан нещадно наказывают за отсутствие маски: штраф до 30 тысяч рублей

26 безмасочников поймали за минувшие выходные
Евдокия САХАРОВА

Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце ежедневно работают мобильные группы по выявлению безмасочников. Туда входят главы управ, сотрудники Роспотребнадзора и участковые. Сейчас в общественных местах проверки усилены.

Протоколы составляются по статье 20.6.1 КоАП РФ: "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Особенно злостным нарушителям порядка грозит штраф до 30 тысяч рублей. Об этом сообщила официальному порталу города начальник отдела по реализации соцпрограмм мэрии.

В субботу, 13 ноября составили 16 протоколов на отсутствие маски, в воскресенье, 14 ноября, 10, а в будние дни обычно набегает всего пара. Нарушителей находят в магазинах и ТЦ. Специалисты заявляют, что протоколы приходится составлять чаще, чем в предыдущие недели. А вот нарушений с QR-кодами не выявлено.

Режим повышенной готовности снова продляется - теперь до 30 ноября.