Череповчан нещадно наказывают за отсутствие маски: штраф до 30 тысяч рублей

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В Череповце ежедневно работают мобильные группы по выявлению безмасочников. Туда входят главы управ, сотрудники Роспотребнадзора и участковые. Сейчас в общественных местах проверки усилены.

Протоколы составляются по статье 20.6.1 КоАП РФ: "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Особенно злостным нарушителям порядка грозит штраф до 30 тысяч рублей. Об этом сообщила официальному порталу города начальник отдела по реализации соцпрограмм мэрии.

В субботу, 13 ноября составили 16 протоколов на отсутствие маски, в воскресенье, 14 ноября, 10, а в будние дни обычно набегает всего пара. Нарушителей находят в магазинах и ТЦ. Специалисты заявляют, что протоколы приходится составлять чаще, чем в предыдущие недели. А вот нарушений с QR-кодами не выявлено.

Режим повышенной готовности снова продляется - теперь до 30 ноября.