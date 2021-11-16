Школьница из Вологды получила миллион, победив в конкурсе "Большая перемена"

Ученица лицея №32 города Вологды победила во Всероссийском конкурсе школьников «Большая перемена». Девушка получила 1 миллион рублей на саморазвитие. Об этом сообщил областной Департамент образования.

Ульяне Сорокиной 17 лет, она участвует в конкурсе второй год подряд. В 2020 девушка прошла в финал, а в этом уже победила. Всего в конкурсе приняло участие 2,5 млн человек. Финал прошел в детском центре "Артек" в Крыму 12-13 ноября.

Школьница разработала единую учебную платформу для школьников с функцией менторства. В число победителей также вошел череповчанин Артем Иванов с арт-проектом «Пища для ума» и получил 1 млн рублей.