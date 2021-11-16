В Вологодской области женщина на ВАЗ протаранила лесовоз

Фото: УМВД Вологодской области.

Под Красавино женщина на ВАЗ не смогла разъехаться с лесовозом. ЧП случилось около села Васильевское утром 16 ноября. Подробности сообщала пресс-служба областного управления МВД.

Фото: УМВД Вологодской области.

16 ноября, около 10:50 на 398 километре автодороги Чекшино — Тотьма — Котлас — Куратово произошло ДТП. По информации ГИБДД, 32-летняя автомобилистка управляла ВАЗ-2115, она выехала на полосу встречного движения, там двигался лесовоз МАЗ, которым управлял 46-летний водитель.

В результате обе машины оказались в кювете. Женщина-водитель получила травмы и была срочно госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.