В Вологодской области за сутки умерло 18 человек

В Вологодской области за сутки от коронавируса скончались 18 человек, зафиксировано 399 новых случаев заболевания. Рост болеющих продолжается - выздоровело 345 человек. Данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф 16 ноября. С начала эпидемии в Вологодской области болело 84 549 человек, 74 527 человек — выздоровело, умерло 2 385 вологжан.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 36 818 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 438 (6,6%) без клинических проявлений.